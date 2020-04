Déficit fiscal nos EUA cresceu 8% no primeiro semestre do ano fiscal de 2020

O déficit fiscal nos Estados Unidos cresceu 8% no primeiro semestre do ano fiscal de 2020 na comparação anual, informou o Tesouro americano nesta sexta-feira, 10.



O déficit orçamentário totalizou US$ 743,6 bilhões de outubro a março, comparado com US$ 691,2 bilhões no mesmo período do ano anterior,. Os gastos federais aumentaram 7%, para US$ 2,347 trilhões, enquanto as receitas cresceram 6%, para US $ 1,604 trilhão. As duas leituras são recordes de alta.



Segundo o Tesouro americano, nem as receitas nem as despesas foram afetadas significativamente pela pandemia de coronavírus até o momento, o que deve mudar, no entanto. "Certamente veremos um impacto significativo nas receitas nos resultados de abril", disse uma fonte do Tesouro, na condição de anonimato. "Nos gastos, haverá um impacto significativo também, já que alguns dos programas de estímulo começarão a ser pagos".