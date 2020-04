Febraban: Bancos estão sólidos para ajudar a preservar empregos e empresas

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, garantiu nesta quinta-feira, 9, que o setor bancário está pronto para ajudar as empresas a preservar empregos e a não quebrarem durante a crise econômica resultante da pandemia do novo coronavírus.



"Os bancos são o porto seguro dessa travessia. Estamos líquidos, sólidos e prontos para fazer com que empregos e empresas sejam preservados", disse o executivo, durante participação em transmissão ao vivo feita pela Febraban.



Sidney ressaltou que os bancos já renegociaram R$ 130 bilhões e têm concedido crédito a quem precisa. A transmissão contou também com a participação do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.