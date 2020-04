Quase 2,6 milhões já receberam auxílio emergencial nesta quinta, diz Onyx

Quase 2,6 milhões de cidadãos já receberam nesta quinta-feira, 9, em suas contas a primeira parcela de R$ 600 do auxílio emergencial a trabalhadores informais, disse o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em sua conta no Twitter. Os primeiros pagamentos contemplam brasileiros que já estavam registrados no Cadastro Único de programas sociais, mas não recebem Bolsa Família.



Esses trabalhadores, já "conhecidos" do governo, tiveram sua análise de renda e perfil processada automaticamente pela Dataprev.



Quem tem direito começou a receber o dinheiro nesta quinta.



Os primeiros repasses estão sendo feitos para quem já tinha conta na Caixa ou no Banco do Brasil.



Clientes de outros bancos ou quem não possui nenhuma conta terão criada uma poupança digital na Caixa.



Nessa modalidade, será possível transferir o dinheiro gratuitamente para outra conta ou fazer pagamentos. Ainda não será possível fazer saques em espécie.



Para isso, a Caixa ainda vai divulgar um cronograma.