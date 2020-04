Safra 2020 será de 245,2 milhões de toneladas e 1,5% maior ante 2019, diz IBGE

A safra agrícola de 2020 deverá ser recorde, com estimativa de atingir 245,2 milhões de toneladas, 3,7 milhões de toneladas a mais que o desempenho do ano anterior, indicando um crescimento de 1,5%. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de janeiro, divulgado nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Em relação ao prognóstico anterior da Safra Agrícola, divulgado em março, houve queda de 1,6% na estimativa para a safra deste ano, o equivalente a menos 3,9 milhões de toneladas, mas a previsão de recorde foi mantida.



Área colhida



Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola a estimativa da área a ser colhida este ano é de 64,3 milhões de hectares, um crescimento de 1,7% em relação à área colhida em 2019, com aumento de 1,1 milhão de hectares.



Em relação ao mês anterior, no entanto, a área a ser colhida é de 57,9 mil hectares a menos, uma queda de 0,1%.



Entre os três principais produtos, a maior alta de área a ser plantada foi verificada na soja, com aumento de 2,4%, seguida do milho, que terá alta de 1,9%, sendo 4,4% de incremento na primeira safra e de 1% na segunda.



Já o arroz terá queda de 1,6% na área a ser plantada. O algodão herbáceo terá alta de 1,1%, calcula o IBGE.