Alemanha tem superávit comercial de 21,6 bi de euros em fevereiro

A Alemanha registrou superávit em sua balança comercial de 21,6 bilhões de euros em fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam saldo positivo menor no mês, de 17,2 bilhões de euros.



Em fevereiro, as exportações alemãs subiram 1,3% ante janeiro, mas as importações diminuíram 1,6%.