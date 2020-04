Sem acordo, votação de novo projeto de socorro aos Estados é adiada para dia 9

Com pontos polêmicos, como as regras de concessão de empréstimos a Estados, o impacto financeiro e a extensão de auxílio aos municípios, a votação do novo projeto de socorro aos entes federados apresentado nesta quarta-feira, 8, pela Câmara ficou para a quinta-feira, 9. Durante a sessão virtual do período das tarde, lideranças partidárias orientaram favoravelmente ao projeto. No entanto, nos bastidores, um grupo de deputados se movimentou para derrubar a votação nesta quarta-feira.



"A matéria tem ainda muita polêmica, muita gente querendo incluir temas de municípios, outros querendo tirar", disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) pouco antes de interromper a sessão desta quarta. "A gente poderia encerrar esse assunto por aqui... para que o relator possa ouvir todas as bancadas e amanhã nós continuamos com essa votação", afirmou.



Na sequência, a sessão da Câmara foi encerrada e uma nova foi convocada para a quinta, às 10 horas.