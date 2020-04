Fitch eleva rating da Argentina de RD para CC, um dia após rebaixá-lo

A agência de classificação de risco Fitch elevou o rating da Argentina de RD para CC, um dia após rebaixá-lo.



De acordo com a instituição, as autoridades do país indicaram que é necessário um alívio substancial dos credores para alcançar a sustentabilidade da dívida pública, ainda que não tenham apresentado uma proposta formal para isso, o que ameniza as preocupações.



Na segunda-feira, 6, o rating havia sido cortado após o governo da Argentina postergar para 2021 o pagamento de parcelas da dívida pública, em meio à crise econômica local acentuada após a chegada da pandemia do novo coronavírus.