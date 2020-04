Caixa detalha cronograma de crédito do auxílio na conta do trabalhador

O vice-presidente de rede de varejo da Caixa Econômica Federal, Paulo Henrique Angelo, detalhou nesta terça-feira, 7, o cronograma de crédito do auxílio emergencial de R$ 600 nas contas dos trabalhadores.



O primeiro grupo, dos beneficiários do Bolsa Família, receberá o auxílio conforme o cronograma normal do programa, a partir do dia 16 de cada mês.



O segundo grupo, dos inscritos no Cadastro Único, receberá a primeira parcela a partir de quinta-feira, 9, nas contas da Caixa ou do Banco do Brasil.



O secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto, esclareceu que quem entrou no Cadastro Único sem informar o CPF precisará fazer uma nova autodeclaração.



Já o terceiro grupo, formado trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) - que devem se cadastrar junto ao banco - receberá a primeira parcela a partir do dia 14 deste mês.



O vice-presidente de Tecnologia e digital da Caixa, Claudio Salituro, informou que o banco já recebeu 13 milhões de cadastros apenas nesta terça.



A partir da segunda parcela, os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família receberão conforme um cronograma escalonado por data de aniversário.



Os nascidos em janeiro, fevereiro e março receberão a segunda parcela em 27 de abril. Os nascidos em abril, maio e junho receberão em 28 de abril. Os nascidos em julho, agosto e setembro receberão o benefício em 29 de abril. E os nascidos em outubro, novembro e dezembro receberão em 30 de abril.



Para a terceira parcela, o cronograma é semelhante. Os nascidos em janeiro, fevereiro e março receberão a segunda parcela em 26 de maio. Os nascidos em abril, maio e junho receberão em 27 de maio. Os nascidos em julho, agosto e setembro receberão o benefício em 28 de maio. E os nascidos em outubro, novembro e dezembro receberão em 29 de maio.



As datas referem-se ao depósito em conta dos valores, para transferências e pagamentos digitais.



A Caixa ainda irá divulgar outro calendário para o saque em espécie do benefício.



Migração do Bolsa Família



A vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, Tatiana Thomé, disse que o número de benefícios do Bolsa Família deve crescer com o ingresso de 1,3 milhão novos atendidos neste mês, chegando a 14 milhões de famílias. "Estimamos que 90% dos beneficiários do Bolsa Família migrarão para auxílio emergencial por 3 meses, porque recebem atualmente benefícios inferiores a R$ 600. Quem recebe benefícios superiores, continuará com o valor normal", explicou.



Tatiana apontou ainda que 70% dos beneficiários do Bolsa Família têm o costume de sacar os recursos em espécie. "Boa parte desses cidadãos poderão ser bancarizados no próximo mês com abertura de poupanças sociais digitais na Caixa", completou.