'PEC da Guerra' veio para organizar o orçamento no curto prazo, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse na manhã desta terça-feira, 7, que a chamada 'PEC da Guerra' vem com o intuito de atender este momento de curto prazo, assim como o Plano Mansueto. "PEC da Guerra une no curto prazo os defensores da economia, dos empregos e não defensores de atuação do Estado na economia, a PEC veio para organizar o orçamento no curto prazo", afirmou.



A declaração foi realizada em uma live promovida pela Necton Investimentos, com o tema "Orçamento e saúde fiscal de longo prazo: desafios estruturais".



A live foi conduzida por Marcos Maluf, CEO da Necton, e o economista-chefe da corretora, André Perfeito.



Na live, o presidente da Câmara disse que o Parlamento vem trabalhando de forma a dar as respostas neste momento de pandemia do coronavírus e que os conflitos com o presidente Jair Bolsonaro, neste momento, são irrelevantes.