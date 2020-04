BC da Indonésia estabelece esquema de repo de US$ 60 bilhões com Fed

O Banco Central da Indonésia estabeleceu um esquema de acordo de recompra (repo) no valor de US$ 60 bilhões com o Federal Reserve (Fed, o BC dos Estados Unidos) para ajudar a financiar a resposta do país do sudeste asiático ao impacto econômico do coronavírus, anunciou hoje o presidente do BC indonésio, Perry Warjiyo.



Pelo esquema temporário, a Indonésia terá a opção de trocar Treasuries por dólares, que, por sua vez, poderão ser utilizados em intervenções em defesa da moeda local, a rupia.



Warjiyo reiterou sua meta de que a divisa local se fortaleça a 15 mil rupias por dólar até o fim de 2020. Nesta manhã, o dólar se enfraquecia a 16.270 rupias por volta das 8h40 (de Brasília). O BC indonésio tem feito constantes intervenções no mercado à vista e comprado bônus do governo no mercado secundário.



As reservas internacionais da Indonésia sofreram queda de US$ 9,4 bilhões em março, a US$ 121 bilhões, em parte devido aos esforços do BC para estabilizar a rupia, acrescentou Warjiyo.



A Indonésia relatou 247 novos casos de covid-19 - doença causada pelo coronavírus - nesta terça-feira, trazendo o total acumulado a 2.738. Também foram registradas 12 novas mortes, com o total de óbitos atingindo 221. Fonte: Dow Jones Newswires.