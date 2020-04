Pedidos de falência caem 67,7% no 1º tri, mas tendência é de piora, diz Boa Vista

Os pedidos de falência no País tiveram queda de 67,7% no primeiro trimestre deste ano em relação a igual período de 2019, informa a Boa Vista. As falências decretadas caíram 29,9% na mesma base de comparação, as recuperações judiciais deferidas e os pedidos de recuperação judicial tiveram, pela ordem, recuos de 4,5% e de 2,7%, respectivamente.



Já no acumulado em 12 meses até março, os pedidos de recuperação judicial subiram 3,9%, enquanto as falências decretadas cederam 11,6%, os pedidos de falência diminuíram 8,7%, e as recuperações judiciais deferidas tiveram queda de 1%. Os dados, no entanto, ainda não sofreram as influências da atual pandemia.



"Com os impactos causados pela chegada do novo coronavírus, a tendência é de que as empresas encontrem dificuldades em dar continuidade a esse movimento nos próximos meses", cita a nota.



Conforme a Boa Vista, o desempenho dos indicadores nos três primeiros meses de 2020 ocorre após 2019 encerrar com o terceiro ano consecutivo de queda nos pedidos de falência. O movimento, explica, está atrelado a melhora nas condições econômicas desde 2017, que permitiu às empresas apresentarem sinais mais sólidos nos indicadores de solvência até o final do ano passado.