Clientes do Bradesco relatam instabilidade no aplicativo de internet banking

O aplicativo do Bradesco para pessoa física apresentou problemas na manhã desta segunda-feira, 6. Com o isolamento social, muitos clientes tiveram de fazer as transações via celular, mas não conseguiram.



O assunto foi um dos mais comentados das redes sociais nesta segunda-feira.



Procurado, o Bradesco confirmou que o aplicativo para pessoa física teve uma "intermitência" pela manhã, mas que o problema já havia sido resolvido.



Para quem ainda não está conseguindo acessar a conta, a recomendação é de que ativem o modo avião, logo em seguida desativem e, depois disso, abram o aplicativo novamente.



A orientação deu certo para alguns celulares. Outros continuam não tendo acesso a conta.



O Bradesco não explicou o motivo da interrupção.



No Twitter, além da reclamação sobre o aplicativo fora do ar, havia também vídeo sobre filas nas agências bancárias do Bradesco em Minas Gerais e no Maranhão.



O banco afirmou que está verificando se houve algum problema.