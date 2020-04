BC da Inglaterra inicia programa de incentivo a pequena e média empresa no dia 15

O Banco da Inglaterra (BoE) anunciou nesta segunda-feira, 6, que o programa de incentivos a pequenas e médias empresas (TFSME, na sigla em inglês) abrirá as inscrições em 15 de abril. Segundo a autoridade monetária britânica, o instrumento é parte do conjunto de ações para apoiar empresas e famílias durante o período de turbulências econômicas em função do coronavírus.



O programa vai permitir que bancos e outras instituições de crédito tenham acesso a financiamentos com taxa de juros muito próximas à taxa básica.