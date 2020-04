Investimentos sobem 1,2% em fevereiro ante janeiro, diz Ipea

Os investimentos cresceram 1,2% em fevereiro ante janeiro, segundo o Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), divulgado nesta segunda-feira, 6, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O resultado sucedeu um avanço de 7,9%, deixando um carry-over de 5,4% para o primeiro trimestre de 2020, informou o Ipea.



Na comparação com o ano anterior, a FBCF atingiu um patamar 6,3% superior ao verificado em fevereiro de 2019. No acumulado em doze meses, os investimentos voltaram a acelerar, com a taxa de crescimento passando de 2,7% para 2,8%.



Na passagem de janeiro para fevereiro, o consumo aparente de máquinas e equipamentos, cujo valor corresponde a sua produção nacional destinada ao mercado interno acrescida às importações, apresentou uma elevação de 6,2%. Enquanto a produção nacional de máquinas e equipamentos avançou 4,2% em fevereiro, a importação cresceu 25% no mesmo período.



A outra componente do Indicador Ipea de FBCF, que mede os investimentos na construção civil, avançou 1,6% em fevereiro, na série com ajuste sazonal. Por fim, o terceiro componente da FBCF, classificado como outros ativos fixos, apresentou uma alta de 1,8% na passagem de janeiro para fevereiro.



Na comparação com fevereiro de 2019, o desempenho positivo foi generalizado. Enquanto a construção civil registrou uma variação positiva de 2,8%, o segmento máquinas e equipamentos avançou 9,5%. Já o componente outros ativos fixos atingiu um patamar 7,3% superior ao observado no mesmo período de 2019.