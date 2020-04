Delta solicita ajuda do governo dos EUA para salário e diz que precisará mais

A Delta Air Lines entrou para a lista de companhias aéreas que fazem fila para receber assistência do governo para folha de pagamento, mas afirma que apenas esses fundos "não serão suficientes". O presidente da companhia, Ed Bastian, afirmou aos funcionários que a empresa está queimando mais de US$ 60 milhões em dinheiro por dia e ainda não acredita que tenha ao fundo do poço: a companhia espera que a receita do segundo trimestre caia 90%. Fonte: Dow Jones Newswires.