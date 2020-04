Destaques são prejudicados e retirados à PEC do Orçamento de Guerra

O sistema da Câmara computa agora apenas dois destaques ativos na Proposta de Emenda à Constituição (PEC)do Orçamento de Guerra. No início da sessão eram nove. O relator, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), aceitou acatar mudanças propostas pelos partidos em sua nova versão do texto, em troca da retirada desses destaques. Outros destaques foram prejudicados.



A ação serve para dar mais agilidade à votação da medida. A intenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é votar a PEC em dois turnos ainda nesta sexta-feira para que o Senado possa iniciar a próxima semana analisando a medida.



Um dos destaques que ainda está no sistema é do PT que barra o uso de recursos decorrentes de operações de crédito realizadas para refinanciamento da dívida mobiliária para o pagamento de seus juros e encargos.



O outro destaque é o do PSOL que retira da PEC qualquer mudança relativa ao Banco Central.