Trump: vamos resolver guerra de preços e recuperar negócios do setor de energia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer nesta sexta-feira, 3, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, querem que "algo aconteça rápido" na guerra de preços do petróleo entre os dois países. "Vamos resolver isso e recuperar os negócios do setor de energia", afirmou o republicano, em reunião com executivos do setor.



Na Casa Branca, Trump disse também que discutirá o impacto da pandemia de coronavírus na indústria de petróleo. O presidente americano afirmou, ainda, que o governo está "aproveitando os preços baixos do petróleo para recompor reservas".