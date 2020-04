Receita Federal adia prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda em 60 dias

Declaração do Imposto de Reda da Pessoa Física de 2020 poderá ser entregue até 30 de junho (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



A Receita Federal prorrogou por mais 60 dias o prazo para entrega do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). O prazo, previsto inicialmente para 30 de abril, foi estendido até 30 de junho de 2020, como medida de auxílio aos contribuintes em razão da pandemia de coronavírus.





“Esse prazo venceria no próximo dia 30 de abril e está sendo prorrogado para entrega no dia 30 de junho. Portanto, prorrogação por dois meses do prazo de entrega das pessoas físicas”, afirmou José Tostes Neto, secretário da Receita.



SAIBA MAIS 19:08 - 01/04/2020 Fernando Bezerra: Bolsonaro sancionou auxílio emergencial com três vetos

18:48 - 01/04/2020 Coronavírus fará FGV divulgar com mais frequência indicadores e estudos

18:43 - 01/04/2020 Tereza Cristina: preços de alimentos de alimentos podem variar com transporte



A declaração é realizada pela internet, em formado totalmente on line. Entretanto, é comum que contribuintes busquem o auxílio de contadores ou sindicatos para entregar os dados à Receita. Isso causaria trânsito e aglomeração de pessoas, condutas não recomendadas durante a pandemia da Covid-19. A Receita já havia anunciado, em março, que estudava adiar o prazo de entrega da declaração. Entretanto, como a medida ainda não havia sido anunciada, líderes na Câmara dos Deputados já se movimentavam para votar um projeto de lei que ampliava o prazo da declaração.A declaração é realizada pela internet, em formado totalmente on line. Entretanto, é comum que contribuintes busquem o auxílio de contadores ou sindicatos para entregar os dados à Receita. Isso causaria trânsito e aglomeração de pessoas, condutas não recomendadas durante a pandemia da Covid-19.