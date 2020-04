BH registra alta de 0,18% na inflação em março

(foto: Jackson Romanelli/EM/D.A Press)





O custo da cesta básica apresentou a segunda alta consecutiva em março/2020 (2,50%), custando R$ 476,43 no mês. É o maior valor já observado na série histórica da pesquisa, a qual teve início em junho de 1994. O tomate Santa Cruz (7,01% no mês) foi o principal responsável por esse aumento da cesta no mês de março.





Por outro lado, os custos de bebidas em bares e restaurantes caíram 1,46% no mês. Outro grupo de produtos que registrou queda nos preços foi o de alimentos de elaboração primária – que inclui carnes e ovos - com retração de 0,82%. A maçã gala foi o produto que mais caiu de preço em março, com queda de 18,59%, seguida da assinatura de telefonia fixa, que ficou em média 11,29% mais barata.





em Belo Horizonte teve alta deem março em relação a fevereiro, segundo o(Índice de Preços ao Consumidor Amplo) da capital, calculado pela. O índice mede a evolução dos gastos das famílias com renda entre um e 40 salários mínimos e indica aoficial do período. Os preços médios em BH acumulam alta deno ano e denos últimos 12 meses. Com isso, a inflação da capital estáestabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de 4%.