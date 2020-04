Autoridade Bancária Europeia pede que bancos não paguem dividendos

A Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês) afirmou em comunicado que solicita aos bancos que não realizem distribuição de dividendos nem recompra de ações com o propósito de remunerar acionistas, além de avaliar suas políticas de remuneração em linha com os riscos ante a situação econômica atual, em um cenário de pandemia de coronavírus.



O órgão regulatório europeu diz que apoia todas as medidas tomadas até agora para garantir que os bancos tenham uma base de capital robusta e deem o apoio necessário à economia.



Além disso, informa que haverá flexibilidade para a entrega de relatórios entre março e o fim de maio, no quadro atual de restrição de movimentação para conter a disseminação da doença.