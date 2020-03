MRV e Log firmam compromisso de não demitir ninguém por 60 dias

Diante da pandemia global do coronavírus, a construtora MRV e a operadora de galpões logísticos LOG CP, ambas controladas pela família Menin, anunciaram que firmaram o compromisso de garantir que seus colaboradores diretos tenham estabilidade no emprego nos próximos 60 dias.



"Com esse pacto, garantimos que nenhum colaborador direto seja demitido durante este período, pois o nosso compromisso com o time continua sendo um valor inegociável, mesmo diante dos desafios que enfrentamos neste momento", diz em nota Rafael Menin, copresidente da MRV.



Já Sergio Fischer, presidente da LOG CP afirma em nota que "é nosso dever, como uma grande empresa, encontrar soluções para que nossos colaboradores não sejam prejudicados com essa pandemia".



Outras empresas de grande porte também anunciaram compromissos na mesma linha. A Lojas Renner informou na semana passada que tomou a decisão de não demitir colaboradores sem justa causa por tempo indeterminado.



O presidente da rede de shoppings de luxo Iguatemi, Carlos Jereissati, afirmou, em entrevista, que não há planos de demissão.



E a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano, também fez um apelo às varejistas para que tentem segurar demissões.