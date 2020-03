Petrobras anuncia nova queda dos preços nas refinarias para gasolina e diesel

A Petrobras informou às distribuidoras que vai reduzir, a partir de sábado, 28, nas suas refinarias, o preço da gasolina em 5%. Esta é a quarta queda do combustível no mês de março. O diesel também sofreu reajuste, com queda de 3%, e o bunker (diesel marítimo) de queda de 3,1%.



O diesel utilizado pelas térmicas também foram ajustados. O S500 caiu 3,1% e o S10, de maior qualidade, caiu 3,2%.



De acordo com a consultoria INTL FCStone, a redução foi linear para todas as praças.



O preço da gasolina vai cair R$ 0,0566 centavos e o diesel, R$ 0,0498 centavos. A queda dos combustíveis segue a desvalorização do preço do petróleo no mercado internacional e já acumula mais de 40% no ano.



O preço mais baixo porém tem demorado a chegar nos postos de abastecimento, principalmente agora que a crise do coronavírus abateu fortemente a demanda.



Segundo a Fecombustíveis, associação que reúne os postos de abastecimento do País, a queda de vendas já está em torno dos 50% em todo País.