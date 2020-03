Governo anuncia linha de crédito para financiar folha de pagamento de empresas

(foto: Isac Nóbrega/PR)

Na tentativa de reduzir osda crise econômica gerada pela pandemia de coronavírus, oanunciou nesta sexta-feira, 27, uma linha de crédito para cobrir parte da folha dede micro e pequenas empresas. Ofoi feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado dodo Banco Central, Roberto Campos Neto, e presidentes de bancosO programa destinará R$ 40 bilhões parao pagamento de salários por dois meses, R$ 20 bilhões por mês. Oé atingir 1,4 milhão de empresas e 2,2 milhões deAs empresas queter acesso às linhas têm faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões. O recurso será depositadona conta de cada trabalhador indicado pela empresa, que nãodemiti-lo nesses dois meses."O dinheiro vaipara a folha de pagamento. A empresa fecha o contrato com o banco, mas o dinheiro vai diretoo funcionário, cai direto no CPF do funcionário. A empresa fica só com a", disse Campos Neto.O programa é limitado a doismínimos e, mesmo quem ganha acima disso, receberá no máximo essePor exemplo: se o salário doé de um salário mínimo (R$ 1.045), ele continuará ganhando ovalor. Caso ele receba três salários mínimos (R$ 3.135), porém, ele vai ganhar dois salários(R$ 2.090) nesses dois meses.Dos R$ 20 bilhões, R$ 17 bilhões virão do Tesouro Nacional e o restante de bancos. "O risco será divido 85% para o governo e 15% para o setor".A linha terá juro de 3,75% ao ano, sem a cobrança debancário. Haverá seis meses de carência para o início doe 36 meses para quitar a dívida."O Programa vai ajudar muitoe medias empresas, um segmento que emprega muito. Está em linha com o que o governo tem", disse Campos Neto.Campos Neto ressaltou o aumento no volume dode capitais, que permitiu que grandes empresas busquemnesse mercado e abriu espaço para os bancos financiarem o pequeno e médio