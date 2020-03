Banco da Reserva da Índia (RBI) corta taxa básica de juros de 5,15% para 4,40%

Em uma reunião não programada nesta sexta-feira, o Banco da Reserva da Índia (RBI, na sigla em inglês) cortou a sua taxa básica de juros, a de recompra, em 75 pontos-base, de 5,15% para 4,40%, em um movimento para mitigar o impacto da pandemia do novo coronavírus e manter a estabilidade financeira.



O BC indiano também cortou a sua taxa de recompra reversa em 90 pontos-base, de 4,90% para 4,00%. O corte da taxa de recompra reversa vai fazer com que seja relativamente menos atrativa para bancos comerciais deixar seu dinheiro estacionado com o RBI, deixando assim mais espaço para atividades de crédito.



A decisão-surpresa vem à tona um dia após o governo da Índia revelar um pacote de estímulo econômico de US$ 22,5 bilhões para ajudar a população mais pobre do país a sobreviver à quarentena nacional para conter o contágio pela covid-19.