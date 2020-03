Maia defende aumento de auxílio a informais; Câmara pode votar projeto hoje

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu um valor acima dos R$ 200 de auxílio para informais e disse que a Casa caminha para fechar um acordo para que medida que irá tratar do tema seja votada ainda nesta quarta-feira, 25. Além disso, Maia afirmou que, a partir de segunda-feira, o texto da proposta de emenda à Constituição do chamado "orçamento de guerra" deve estar pronto para começar um debate na Casa.



Em relação ao Plano Mansueto, Maia disse que há apoio dos governadores e que acredita que a proposta poderá ir ao plenário na próxima semana. Questionado ainda sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro, ele reiterou que não há motivo de impeachment.