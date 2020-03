Petrobras doa 20 mil equipamentos do Cenpes para hospital da UFRJ

A Petrobras informou nesta quarta-feira, 24, que disponibilizou cerca de 20 mil equipamentos de segurança e produtos de higiene para o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).



Ao todo serão doados luvas de laboratório, óculos de segurança, máscaras purificadoras de ar, frascos, álcool e detergente. Os materiais, que pertencem ao estoque do Centro de Pesquisas da companhia (Cenpes), serão utilizados no atendimento de pacientes com coronavírus e na proteção das equipes de saúde, informou a estatal.



O Hospital Universitário da UFRJ foi escolhido para a doação pela proximidade geográfica com o Cenpes, e por conta das restrições de mobilidade na cidade. Ambos estão localizados na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, o que facilita o transporte e entrega dos equipamentos.



"Esta é mais uma iniciativa promovida pelo grupo multidisciplinar formado pela Petrobras para avaliar e propor soluções que possam ajudar no combate ao coronavírus. A companhia ainda estuda outras iniciativas em parceria com universidades, empresas e organizações sociais", disse em nota.



A Petrobras já havia anunciado que vai doar ao Sistema Único de Saúde (SUS) 600 mil testes para diagnóstico de covid-19. Desse total, 400 mil serão entregues ao Ministério da Saúde e 200 mil à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.