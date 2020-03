Em reunião com Bolsonaro, Caiado (DEM) apresenta propostas para ajudar GO

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), apresentou ao presidente Jair Bolsonaro uma série de propostas para ajudar o Estado no combate ao novo coronavírus. Entre as demandas está a recomposição da perda da arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), quitação de débitos referentes à Lei Kandir e facilidade em operações de créditos por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-OEste (FCO).



Os pleitos foram apresentados ao presidente em videoconferência para discutir o apoio do governo federal em ações de combate à pandemia do novo coronavírus nesta terça-feira (24). Governadores do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal também participaram. Em vídeo publicado no Facebook após a reunião, Caiado afirmou que "acredita na sensibilidade do presidente".



O governador fez um apelo ao presidente para que os Estados recebam tratamento diferenciado em relação ao aplicado para as regiões Norte e Nordeste. Segundo ele, os problemas são "incompatíveis". "Temos uma previsão de queda na arrecadação do ICMS, que pode chegar a R$ 4,6 bilhões. Isso afeta a nossa economia, nossa condição de quitar compromissos, a folha de pagamento e provoca um efeito dominó, porque 25% do ICMS é repassado aos municípios", disse.