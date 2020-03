Doria anuncia isenção de pagamento de energia elétrica à população mais pobre

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em entrevista coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes nesta terça-feira, 24, anunciou que o governo do Estado fechou um acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e as concessionárias que cuidam do fornecimento de energia em São Paulo para isentar a parcela mais pobre da população paulista de pagarem as taxas relativas ao consumo de energia.



Doria ainda disse que não serão realizadas suspensões no fornecimento pelo não pagamento.



As duas medidas valerão até o dia 30 de julho.