Bradesco, Caixa e Santander estão com horário diferenciado de atendimento

Os bancos brasileiros começaram a anunciar nesta terça-feira, 24, conforme antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na segunda-feira, 23, que estão adotando horário diferenciado de atendimento visando conter a disseminação do novo coronavírus (covid-19). Nesta terça, o Bradesco anunciou que sua rede de agências passa a funcionar a partir de desta data em horário diferenciado, entre 10 horas e 14 horas para o público em geral.



Para aposentados e pensionistas do INSS, o atendimento começa uma hora antes e, nos dias de pagamento desse público, a abertura acontecerá com duas horas de antecedência, às 8 horas.



A Caixa, por sua vez, informou que, a partir desta terça, suas agências vão funcionar também das 10 horas às 14 horas.



O atendimento presencial será restrito para os casos em que não é possível fazer as operações pelo telefone ou aplicativo do banco.



Entre essas operações estão o saque imediato do FGTS e o recebimento de benefícios sociais, como o Bolsa Família.



No dia 19, o Santander Brasil já havia suspendido as atividades em algumas de suas agências nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro.



No restante do País, o horário de funcionamento das agências será reduzido em duas horas, das 10 horas às 14 horas.