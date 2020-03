General Motors tomará quase US$ 16 bi em crédito para fortalecer caixa

A General Motors anunciou nesta terça-feira, 24, que fortalecerá sua posição de caixa, em meio à pandemia do coronavírus. A fabricante de Detroit afirmou que planeja levantar quase US$ 16 bilhões de seus instrumentos de crédito já existentes, em uma media proativa para fortalecer seu caixa e preservar flexibilidade financeira.



A GM informou ainda que adota "medidas de austeridade agressivas" para preservar caixa e que avalia as medidas necessárias no atual "ambiente de mudanças e incerteza para gerenciar nossa liquidez, garantir a viabilidade atual de nossas operações e proteger nossos clientes e acionistas", segundo a executiva-chefe, Mary Barra.



A companhia ainda informou que estava suspendendo suas projeções para 2020, diante da incerteza sobre o impacto da pandemia.



Na semana passada, a GM informou que estava suspendendo as operações nas fábricas na América do Norte até pelo menos 30 de março.