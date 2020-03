BC anuncia R$ 1,21 trilhão em medidas de garantia de liquidez

(foto: Antônio Cruz/Agência Brasil )

(BC) anunciou nesta segunda-feira (23) um conjunto de medidas que podem significar a, com o objetivo de combater os efeitos do. Com isso, a entidade monetária brasileira pretende garantir que os bancos e instituições financeiras tenham acesso a mais recursos, e assim possam emprestar dinheiro e preservar a saúde da economia.

Confira algumas das medidas do BC:

Liberação do compulsório

Uma das medidas que já haviam sido anunciadas é a redução do compulsório – a parcela do dinheiro que os bancos captam que é obrigada a ser depositada no BC. A entidade reduziu a alíquota de 25% para 17%. Com isso, foram liberados até R$ 68 bilhões.

Debêntures como garantia de empréstimos

Agora os títulos de dívidas de empresas privadas – os chamados debêntures – podem ser usados como garantia de empréstimos junto ao BC. Com isso, a entidade pretende dar liquidez para uma modalidade que está perdendo investidores com a crise, por causa do risco. O potencial de liberação é de R$ 91 bilhões.

Expansão de captação de recursos e crédito

O BC permitiu também que as instituições financeiras possam aumentar em até R$ 2 bilhões a captação de recursos assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A medida aumenta a capacidade de concessão de crédito em até R$ 200 bilhões.

Não dedução de impostos em operações de overhedge

Hedge cambial é uma operação de proteção de risco em patrimônio no exterior contra a desvalorização do câmbio. O overhedge é uma proteção extra, quando o banco usa um valor acima do necessário. Com a medida, o BC deixa de deduzir impostos das operações em que se utiliza esse mecanismo, para proteger ainda mais as instituições da desvalorização da moeda. A expectativa é permitir um aumento de R$ 520 bilhões na capacidade de concessão de crédito.

Doação de recursos em troca de títulos

Para garantir a liquidez no longo prazo, o BC vai doar recursos em troca de títulos com investidores. A ideia é facilitar a precificação dos ativos financeiros em meio à alta volatilidade da crise.

Redução do spread

O BC reduziu também, por este período, o spread – a diferença entre os juros da captação e da tomada de recursos. O objetivo é reduzir os riscos operacionais para as instituições durante a crise.

Flexibilização da LCA

A medida visa liberar até R$ 6,3 bilhões em crédito para o agronegócio por meio de mudanças nas regras da Letra de Crédito do Agronegócio (LCA). O BC busca facilitar o processo flexibilizando as regras de lastro do título de renda fixa.

Expansão do limite de recompra de letras

O BC avalia que a maioria das letras financeiras – títulos de renda fixa que as instituições emitem para conseguir recursos – está bloqueada em fundos. Não há compradores interessados neste momento de crise. Com a mudança, os bancos podem recomprar mais desses títulos. Antes era 5% e agora, 20%. A expectativa é a liberação de R$ 30 bilhões na economia.

