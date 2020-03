Abraleite pede ao governo que garanta viabilidade da produção de leite no País

A Associação Brasileira de Produtores de Leite (Abraleite) divulgou nota informando ter pedido ao governo ações que garantam a viabilidade da produção de leite em todas propriedades leiteiras do Brasil. "Nos últimos dois dias, prefeitos de diversas cidades do País e governadores publicaram decretos obrigando o fechamento de fábricas, comércio e restrição de transporte, o que nos preocupou muito porque isso pode inviabilizar o funcionamento de nossa cadeia do leite", disse.



O pedido é também de garantia da logística de captação nas propriedades e entregas das indústrias ao comércio.



"Neste momento pedimos ao governo federal uma trégua em impostos e suspensão temporária de encargos como FGTS e INSS (Funrural). Ajudaremos no cumprimento das estratégias para amenizar a pandemia e na manutenção do abastecimento de alimentos à sociedade", destaca a nota.