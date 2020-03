BC reduz compulsório sobre recursos a prazo no montante de R$ 68 bilhões

O Banco Central (BC) anunciou nesta segunda-feira, 23, por meio de nota, a redução do compulsório sobre recursos a prazo, de 25% para 17%. Com isso, a expectativa é de que sejam liberados às instituições financeiras R$ 68 bilhões a partir do dia 30 de março.



"Em 14 de dezembro, caso a economia tenha atravessado a pandemia do Covid-19, a alíquota do compulsório sobre recursos a prazo será recomposta ao patamar anterior de 25%", informou o BC.



De acordo com a autarquia, a medida é temporária e "tem o objetivo de aumentar a liquidez do Sistema Financeiro Nacional". "A decisão faz parte do conjunto de ações adotadas pelo BC para minimizar os efeitos do coronavírus (Covid-19) sobre a economia brasileira".