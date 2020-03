IBP pede garantia de circulação de caminhões para distribuição de combustíveis

O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) afirmou, em nota, que está trabalhando para assegurar que não haja interrupção na distribuição de combustíveis em todo o território nacional, em meio à pandemia de coronavírus e as medidas anunciadas por diferentes esferas de governo para evitar a disseminação da covid-19 no País, incluindo restrições à circulação de pessoas.



"Assim, precisamos ter garantia continuada de circulação de caminhões e pessoas essenciais a esta atividade, com a segurança necessária, em todos os Estados da Federação. Cientes de que o Governo Federal está harmonizando eventuais restrições à circulação com Governos Estaduais, contamos com tal articulação para garantir a continuidade do abastecimento", defendeu o IBP, em nota distribuída à imprensa.



A entidade declarou que as empresas de óleo e gás estão trabalhando para proteger a saúde de todos os envolvidos na cadeia produtiva, para "garantir a integridade e a segurança de nossas atividades operacionais e continuar a prestar os serviços críticos de suprimento de combustíveis e GLP à população brasileira".



Na nota, o IBP informou que falava em nome das mais de 300 empresas associadas, que integram desde a produção de óleo e gás até a distribuição de combustíveis. A entidade diz que tem contado com a parceria do governo federal, via Ministério de Minas e Energia, e dos governos estaduais, assim como dos órgãos reguladores do setor.



"É essencial que alguns aspectos de nossas atividades sejam preservados, neste momento de crise e excepcionalidade que vivemos, tendo em vista a complexidade de nossa cadeia de valor", frisou o IBP, na nota.