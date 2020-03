Senai vai financiar projetos de inovação capazes de combater o coronavírus

Testes rápidos podem detectar a presença do vírus em pessoas assintomáticas (foto: Josué Damacena/IOC/Fiocruz)

Testes rápidos

Respiradores

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial () vai dar o pontapé inicial, no início da próxima semana, emque atuem na, noe noao novo. Por meio de um edital lançado na última quarta-feira (18), a entidade pretende selecionar iniciativas que possam, ema partir do aporte do Senai, auxiliar o Brasil a enfrentar a pandemia da COVID-19. A princípio,, ao todo, vão ser destinados às propostas selecionadas.Marcelo Prim, gerente-executivo de Inovação e Tecnologia do SENAI, diz que a ideia éempresas que tenham, a “um passo” de serem colocadas em prática. “Às vezes, faltam apenas insumos que não estão presentes no mercado brasileiro, a certificação do produto ou a realização de testes”, explica.De acordo com o representante da entidade, a ideia é aprovar projetos com capacidade de. Por isso, eventuais propostas de vacinas podem, em um primeiro momento, ser captadas pelo edital. Posteriormente, iniciativas do tipo podem ser abraçadas por grupos parceiros do Senai e da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), como a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).A ausência de testes para detectar o coronavírus em todos os que apresentam sintomas da doença tem sido uma das maiores lacunas enfrentadas pelo Brasil no combate à COVID-19. Nessa quinta, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária () autorizou adepor seis empresas. Mesmo assim, a demanda ainda é grande.Segundo estudo da Universidade de Columbia publicado pela revista Science,são responsáveis pelade, aproximadamente,. Faltam, portanto, testes massivos que possam detectar o vírus no organismo dos que não se queixam dos sinais da COVID-19.Marcelo Prim diz que o papel do edital do SENAI é, justamente, ajudar ade companhias que já desenvolveram modelos de. “Há uma empresa com o modelo de testes rápidos pronto, mas que precisa de ajuda para escalonar. Falta a capacidade industrial para colocar isso de forma rápida no mercado”, comenta.Palcos de uma eclosão no número de casos de coronavírus,sofrem com a ausência de. No Brasil, o ministro da saúde,, falou, nessa quinta-feira, sobre a necessidade dedo tipo. Ele anunciou a importação de mais exemplares e, ainda, sobre o trabalho do governo federal para aumentar a quantidade de respiradores produzidos em território nacional.Segundo Prim,. Não há, contudo, estrutura para crescer a produção. “Nosso papel é, justamente, ajudar a acelerar”, diz.Para ter acesso ao edital do Senai, clique aqui