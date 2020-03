Após cogitar 'colapso', Mandetta diz que problemas no combate ao coronavírus não são fruto apenas do sistema de saúde

(foto: Reprodução/Agência Brasil)

Horas após dizer que o sistema de saúde brasileiro deve entrar em “colapso” no fim de abril, odisse, durante entrevista coletiva ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que um possível caos por conta da pandemia de coronavírus tem raízes mais profundas., as decisões de fechar estabelecimentos e estradas, tomadas pelos Executivos municipal e estadual, se não forem “bem pensadas”, podem complicar a situação do Brasil na luta contra a COVID-19.