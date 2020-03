BC dos EUA anuncia compra de US$ 40 bilhões em títulos lastreados em hipotecas

A distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou a compra de US$ 40 bilhões em títulos lastreados em hipotecas na segunda-feira, 23, por meio de quatro operações que serão realizadas durante o dia. "Essas compras destinam-se a solucionar rupturas altamente incomuns no mercado associadas ao surto de coronavírus", explica o Fed.



Para a semana inteira, a instituição pretende comprar ao menos US$ 100 bilhões em títulos lastreados em hipotecas.



Os cronogramas das operações serão anunciados com um dia de antecedência.



Em comunicado, a autoridade monetária norte-americana se diz pronta para realizar mais operações nos próximos dias, "caso isso seja apropriado para promover o bom funcionamento do mercado".