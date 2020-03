Trabalhadores do Porto de Santos deliberam no dia 23 sobre paralisação

Os trabalhadores do Porto de Santos vão decidir, na próxima segunda-feira, 23, se devem suspender suas atividades no porto diante da pandemia do coronavírus. "Teremos assembleia, segunda-feira, às 9h, em frente ao nosso sindicato, para que possamos deliberar greve ou não no porto de Santos, sobre a pandemia do coronavirus, frente ao risco que os trabalhadores estão correndo no maior porto da América Latina", afirmou o presidente do Sindicato dos Estivadores do Porto de Santos (Sindestiva), Rodnei Oliveira Da Silva, em vídeo publicado e uma rede social.



No dia 18, Silva disse ter recebido uma ligação do ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.



Segundo o representante dos estivadores, o ministro demonstrou preocupação com o impacto de uma paralisação do porto.