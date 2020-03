Congresso publica no Diário Oficial decreto que reconhece calamidade pública

Medida de calamidade pública foi feita a pedido da equipe de Bolsonaro (foto: Evaristo Sa/ AFP)

publicou nesta sexta-feira, 20, no Diário Oficial oque reconhece. A medida, feita a pedido da equipe do presidente, permite que aaumente os gastos nas ações de combate àAprovado a pouco pelos, o. Será a primeira vez que oentrará em estado de calamidade pública desde o início dos efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.Pelo decreto, o governo não será mais obrigado a cumprir a meta de resultado primário para o ano, de déficit de R$ 142,1 bilhões.O documento também determina a criação de uma comissão mista, formada por seis deputados e seis senadores, para acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública.O colegiado apresentará relatório de avaliação bimestralmente em audiência pública, com presença do ministro da economia.