BC da Tailândia corta taxa de juros de 1,0% para 0,75%, em decisão extraordinária

O Banco Central da Tailândia anunciou nesta sexta-feira, 20, um corte extraordinário de 0,25 ponto porcentual na taxa básica de juros do país, levando-a para 0,75% ao ano. A decisão foi tomada considerando os impactos econômicos da pandemia de coronavírus.



"O Comitê considerou que os efeitos do Covid-19 são mais graves do que o esperado e que a situação levará algum tempo antes de retornar ao normal. Isso afetará severamente a economia tailandesa", diz o comunicado de política monetária da instituição. "O corte de juros mitigará o impacto na economia e também reforçará as medidas fiscais já implementadas e futuras", segue a nota.



O BC da Tailândia ainda disse que vai monitorar de perto a assistência de instituições financeiras a tomadores de crédito, como forma de ampliar a liquidez nos mercados.