Governo publicará decreto com orientações de transporte interestadual

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta sexta-feira, 20, em entrevista à GloboNews, que será publicado um decreto com novas orientações para o transporte interestadual de passageiros, que vai tratar sobre a higienização dos ônibus, o espaçamento entre pessoas e a restrição de frequência. "O decreto vai tratar desse arranjo, desse conselho de transportes para que a gente possa fazer a interlocução interfederativa em ambiente de coordenação, observando a necessidade de achatar a curva de disseminação e, ao mesmo, preservar a logística."



Tarcísio também disse que o controle em aeroportos e rodovias vai aumentar para tentar conter a disseminação da pandemia de coronavírus, respeitando às orientações da Anvisa e do Ministério da Saúde.



Destacou ainda que vai mobilizar as unidades do Sest/Senat e pedir apoio das concessionárias de estrada para dar apoio à saúde dos caminhoneiros, com o objetivo de conciliar as medidas de contenção da disseminação do vírus com a preservação da logística e da circulação de pessoas e produtos para garantir o abastecimento no País.



Portos



Sobre os portos, o ministro disse que será feita imediatamente uma medida para o setor, mostrando que é uma atividade essencial e afastando os trabalhadores mais vulneráveis, regulamentando uma renda mínima. Segundo Tarcísio, essa medida já está prevista na Lei dos Portos, e o operador vai arcar com esse custo e depois o governo reequilibra o contrato com a empresa. "É uma medida para permitir a continuidade desses equipamentos, preservando a saúde dos trabalhadores."



Para a população, o ministro disse que é preciso seguir as medidas que foram orientadas pelo Ministério da Saúde e ressaltou que o isolamento é uma ação dura, mas eficaz.