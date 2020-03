Departamento do Tesouro dos EUA adia pagamento de impostos de 15/04 para 15/07

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos decidiu adiar o prazo para a declaração de imposto de renda no país de 15 de abril para 15 de julho. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 20, no Twitter pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.



"Todos os contribuintes e empresas terão tempo adicional para declarar e realizar o pagamento sem juros ou multas", escreveu Mnuchin, que incentivou os americanos com direito à restituição a realizarem a solicitação agora.