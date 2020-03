Economia esclarece que teto do programa antidesemprego é R$ 453,26

O Ministério da Economia esclareceu nesta quinta-feira, 19, que o programa antidesemprego pagará uma parcela que vai de R$ 261,25 a R$ 453,26 aos trabalhadores.



Pelo programa, o governo bancará 25% do valor do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito quando ele tiver jornada e salário reduzidos durante a crise do novo coronavírus. O benefício será concedido por três meses.



A informação inicial era de que o valor partiria de um piso de R$ 250 mensais, e não havia ficado claro que haveria um teto.



Como os valores do seguro-desemprego vão de R$ 1.045 (um salário mínimo) a R$ 1.813,03, a aplicação dos 25% resulta na faixa de valores informada agora pela pasta.