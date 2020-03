Maia reforça urgência de calamidade e que reformas ficam para depois da crise

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reafirmou agora no Twitter o que havia dito mais cedo durante coletiva na Câmara, que a urgência agora é tratar da crise. "Neste momento crítico, o que importa é a vida das pessoas. Passada esta crise, aí sim, vamos retomar as regras da PEC do Teto de Gastos, aguardar o governo encaminhar a Reforma Administrativa, continuar debatendo a Reforma Tributária", escreveu na rede social.



"A aprovação do decreto de calamidade pública, que vamos votar nesta noite na Câmara, vai flexibilizar o Orçamento para permitir que o governo invista mais recursos em saúde", escreveu o deputado.



"Tudo indica, infelizmente, que a crise será muito profunda e atingirá a todos de alguma maneira. Temos grande preocupação com os trabalhadores que estão na informalidade, porque eles terão mais dificuldade em manter seus empregos nas pequenas e médias empresas", completou.



Maia afirmou ainda que o papel do Legislativo é garantir em conjunto condições mínimas para que possamos superar esses próximos meses.