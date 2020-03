Investidor estrangeiro retirou R$ 733,045 milhões da B3 em 16 de março

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 733,045 milhões da B3 no pregão da última segunda-feira, 16. Naquele dia, o Ibovespa fechou em queda de 13,92%, aos 71.168,05 pontos. O volume financeiro foi de R$ 52,9 bilhões.



Ainda não houve pregão com entrada líquida de recursos estrangeiros no mês de março. No acumulado, o saldo está negativo em R$ 15,478 bilhões, resultado de compras de R$ 184,896 bilhões e vendas de R$ 200,374 bilhões. No ano, os estrangeiros já retiraram R$ 55,607 bilhões da Bolsa brasileira.