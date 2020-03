Flybondi suspende todos os voos para Argentina a partir de 23 de março

A Flybondi informou, em nota divulgada nesta quarta-feira, 18, que todos os voos do Brasil para a Argentina estão suspensos a partir de 23 de março (segunda-feira) até o dia 31 de março. A medida veio diante da decisão do governo argentino (decreto 274/2020) que determinou o fechamento de fronteiras por causa do coronavírus.



Os últimos voos que a companhia irá operar durante os próximos dias são: Buenos Aires-Porto Alegre, em 19 e 21 de março; Buenos Aires-São Paulo, em 18, 20 e 22 de março; e Buenos Aires-Rio de Janeiro, em 20 e 22 de março.



"Por conta da contingência, consequência do resultado do avanço do coronavírus (Covid-19), a companhia coloca à disposição de seus passageiros uma nova Política de Alterações e Devoluções", informou a empresa, destacando maior flexibilidade nas trocas.