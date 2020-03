Dólar dispara e chega a R$ 5,20; BC leiloa US$ 1 bilhão

(foto: pixabay)

abriu em forte alta, de mais de 2%, em meio à retomada do pânico global com ade. O BC fez leilão de linha de até US$ 2 bilhões, e oferta mais US$ 1 bilhão novo no mercado á vista.A forte aversão a risco se sobrepõe ainda à perspectiva de mais medidas fiscais e previsões piores para a economia brasileira.No exterior, o índice DXY, que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis rivais fortes, opera em alta antee da, em meio à injeção de liquidez em diferentes países do Velho Continente para conter o surto de coronavírus.Às 9h30, o dólar à vista estava a R$ 5,1738, alta de 3,30%. O dólar abril subia a R$ 5,1615 (+2,99%).