IBGE interrompe coleta domiciliar da Pnad Contínua por causa do coronavírus

A pandemia de coronavírus fez o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) suspender a coleta domiciliar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). A pesquisa divulga dados sobre o mercado de trabalho e a taxa de desemprego no País.



Segundo o IBGE, a decisão leva em consideração "o quadro de emergência da saúde pública causado pelo covid-19 e as orientações do Ministério da Saúde".



De acordo com a nota, o instituto ainda avalia alternativas para a realização da pesquisa sem envolver visitas aos domicílios brasileiros.



"Toda e qualquer opção ou possibilidade será antes testada e validada para assegurar os padrões de qualidade e excelência do corpo técnico do IBGE, buscando preservar a série histórica dos dados", declarou o IBGE em comunicado à imprensa.



Conforme apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), os dados da Pnad Contínua até o trimestre encerrado em fevereiro de 2020 já foram coletados e serão divulgados dentro da normalidade. Um eventual prejuízo à coleta de dados sobre o mercado de trabalho poderia prejudicar a série histórica da pesquisa a partir de março.



Censo Demográfico



A realização do Censo Demográfico 2020 também será afetada. Segundo o IBGE, será anunciado um novo cronograma de realização do levantamento censitário.



O processo seletivo já aberto para contratação de trabalhadores temporários teria provas nos dias 17 e 24 de maio. O órgão previa atrair mais de dois milhões de candidatos.



A coleta de dados do Censo 2020 em todos os lares brasileiros começaria no dia 1º de agosto.