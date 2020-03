Porta-voz: Anatel poderá fazer ações junto a operadoras

O porta-voz da presidência da República, Otávio Rêgo Barros, informou nesta terça-feira, 17, que o Comitê de Crise para o enfrentamento do novo coronavírus discutiu medidas com as operadoras de telefonia.



No âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), foram discutidas "ações junto às operadoras para garantir a interconectividade da população preservando os fluxos de trabalho, lazer e outros". De acordo com o porta-voz, as ações visam a garantir a ampliação das redes de trabalho.



Em balanço da participação de cada ministério no combate ao novo coronavírus, Rêgo Barros citou decreto do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que prevê internação compulsória de pessoas com a covid-19 sem a necessidade de decisão judicial. A medida foi antecipada pelo Estadão/Broadcast.



Em relação ao Ministério da Saúde, a pasta trabalha com "aquisição de mais kits de laboratório, aquisição de equipamentos para melhorar a produtividades dos exames e aumento de recursos financeiros conforme os planos de contingências dos Estados". Os recursos para os Estados, segundo Barros, deverão ser usados para a liberação de mais leitos hospitalares.



A Saúde e o Ministério da Justiça e Segurança Pública também atuarão em parceria para colocar em prática "medidas sanitárias e a vacinação em massa junto à população carcerária".



Otávio Rêgo Barros destacou ainda que, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, os brasileiros residentes fora do País serão acompanhados. Paralelamente, o Ministério da Cidadania deve acompanhar a população mais vulnerável e o da Educação, as crianças que dependem do ambiente escolar para fazer refeições.