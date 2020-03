Economia confirma que anuncia medidas ainda hoje

O Ministério da Economia confirmou que anuncia medidas para conter os efeitos econômicos do avanço do coronavírus ainda nesta segunda-feira, 16. Não há previsão de horário - o anúncio pode ser feito a qualquer momento.



Até agora, o indicativo é de que participam o ministro da Economia, Paulo Guedes, o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, os secretários especiais Waldery Rodrigues (Fazenda), Carlos da Costa (Produtividade, Emprego e Competitividade), José Barroso Tostes Neto (Receita Federal) e Bruno Bianco (Previdência e Trabalho).